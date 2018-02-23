Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Bu harekata Türkmenler olarak destek verdiklerini aktaran Salihi, Türkiye'nin başlattığı meşru operasyonun, Türkmenlere de yeni bir ışık yaktığını söyledi.

ORTADOĞU'NUN BARIŞI İÇİN OLMUŞTUR

Salihi, Suriye'deki terörle mücadele harekatına sadece Türkiye'nin katıldığını, başka ülkelerin buna sessiz kaldığını vurgulayan, "Zeytin Dalı Harekatı, Ortadoğu'nun barışı için olmuştur. Bunu sadece Türkiye'nin sahiplenmemesi gerekiyor. Terör, sadece Türkiye'yi etkilemeyecek. İran'ın, bu konuda rolü nedir? Suriye'nin ve Irak'ın rolü nedir? Diğer İslam ülkelerinin rolü nedir? Bizim gördüğümüz kadarıyla bu işin patronluğunu yapan sadece Türkiye'dir. Ancak bunun meyvesini koparan diğer bütün ülkeler olmuştur." diye konuştu.

"HERKESİN TÜRKİYE İLE YARDIMLAŞMASI LAZIM"

Terörle mücadele konusunun uluslararası kamuoyuna daha fazla anlatılması gerektiğinin altını çizen Salihi, şunları söyledi:

"Bu mesele, sadece PYD/PKK meselesi değildir. Suriye'deki rejim bile bunun farkında değil. Bu harekatın kendilerine ne kadar fayda sağlayacaklarının farkında değiller. Maalesef Esad, şu anda bunun farkında değil. Irak hükümeti, referandum sürecinde Türkiye'yi çok fazla takdir etti. Esad'ın da Türkiye'ye teşekkür etmesi lazım. Bu operasyon Suriye'yi koruyor. PYD/PKK'yı bu bölgeden uzak tutuyor. Bu sorun sadece Türk ordusu üzerine kalmasın. Herkesin Türkiye ile yardımlaşması lazım. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması lazım. Gereken önemi vermesi gerekiyor."

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu içerisinde Türkmenlerin de aktif rol aldığına dikkati çeken Salihi, "ÖSO içerisinde Türkmen güvenlik birimleri vardır, Türkmen askerleri vardır. Suriyeli Türkmen kardeşlerimiz de silah tutmuşlardır. O coğrafyanın korunmasında onların da görevleri vardır. Hepsine başarılar diliyorum. Onlar da çok fazla şehit ve gazi verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

IRAK'TAKİ GENEL SEÇİM

Salihi, Kuzey Irak'taki gayrimeşru bağımsızlık referandumuna Türkiye ile Irak'ın yaklaşımının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçime aralıksız hazırlık yaptıklarını kaydeden Erşad Salihi, "Irak Türkmen Cephesi olarak bir koalisyon oluşturduk. Bu koalisyonun altında seçimlere gireceğiz. Seçimde üstün başarı gösterip, parlamento içerisinde daha çok söz ve karar sahibi olmak istiyoruz." dedi.