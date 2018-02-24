7 ilde FETÖ üyesi 61 asker gözaltında

Mardin'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, kent merkezinin yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, aralarında 7 üsteğmen ve 51 uzman çavuşun da bulunduğu 61 asker gözaltına alındı.

Antalya'da da ByLock kullandıkları belirlenen, 17'si kadın, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı.

Kayseri'de, örgütün evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katılan, himmet, burs, bağış yaparak 1finans desteği sağlayan 8 esnaf, Nevşehir'de de aralarında 19 aydır aranan, örgüte ait Lara Koleji'nin müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli, Malatya'da 14, Samsun'da 3 şüpheli, Bitlis'te örgütün mahrem yapılanmasında yer alan 7, Antalya'nın Alanya ilçesinde de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da ise hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı-yönetmen E.D. bir otelde Yunanistan'ın Kos adasına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

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