İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz. Birileri gibi gidip de Esed'den talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin.

Sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1951'e ulaştı. Bu millet zilletten doğmadı, illetten doğmadı.



"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 1951 OLDU"

-Şimdi son rakamı aldım, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1951 oldu.

-Bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacak, şehitlerimizi söylüyorum. Bu vatanı ite kopuğa teslim etmeyeceğiz. Alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek soracağız. Son terörist imha edilene kadar terörle mücadelemizi içeride ve dışarıda kararlılıkla sürdüreceğiz.

-2019 bizim için bir ittifak yılı olacak, temennim bu birlikteliğimiz daim olsun.

Osmaniye'de AK Parti 6. İl Kongresi öncesinde halka hitap etti

-Komuta kademesinde, yaptığımız müzakerelerde millet gelsin dendiği anda sefer görev emri çıktığı anda önce ben sonra da millet beraber yürüyeceğiz.

-Birileri gibi gidip de Esed'den talimat almaya ihtiyacı yok bu milletin. Sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931'e ulaştı. Bu millet zilletten doğmadı, illetten doğmadı.

-Dün Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken izlediniz, gördünüz değil mi? Bu millet beşeri güçlerin önünde eğilmedi. Sadece Allah'ın önünde, rükuda ve secdede eğildi. Biz buyuz.

-Şuanda askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile, tüm komandoları ile üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F-16'larımızla uçuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de

Dün Mehmetlerimizi cuma namazını kılarken gördünüz değil mi?

Askerimiz JÖH'leri ile PÖH'leri ile, tüm komandoları ile üzerine düşen görevi harfiyen uyguluyor. Artık kendi SİHA'larımız var, F*16'larımızla uçuyoruz. İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar. O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız ve bu tünellerle oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp de Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.

Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelecekler söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız.



Çıkmışlar, "Sivilleri öldürmeyin". Kim sivilleri öldürüyor?

Kardeşlerim, benim sizden bir isteğim var. Rabia.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız.

-İnlerine girdik mi? Neler yapmışlar. O dağları delmişler. O dağlara o çimentolar o betonlar nereden gelmiş? Bunları biliyoruz. Telefon görüşmelerinde kendilerine söyleyeceğim. Bunlara bu tünelleri siz yaptırdınız ve bu tünellerle oralarda yaşam imkanlarını hazırladınız. Kalkıp de Türkiye'ye ders vermeye yönelmeyin. Ders alacak birileri varsa sizsiniz siz.

-Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. 911 kilometre, Türkiye sınırında biz sessiz kalacağız, beyefendiler, dünyanın öbür ucundan gelecekler söz sahibi olacaklar. Bir de utanmadan, sıkılmadan bize akıl vermeye kalkacaklar. O aklı kendinize saklayın, çok ihtiyacınız var. Çünkü siz hiçbir zaman adil olmadınız. Çıkmışlar, "Sivilleri öldürmeyin". Kim sivilleri öldürüyor? Kardeşlerim, benim sizden bir isteğim var. Rabia.

- İttifakımızı kurduk mu? Çalışmalar bitti. Meclis'e gönderildi. Meclis çalışmalarını yaparak Allah'ın izni ile bu ittifakımızı çok çok güçlü bir şekilde sürdürecek ve rabbimin lütfu ile de Kasım 2019, önümüzdeki yıl Türkiye'den bu ittifakın en anlamlı sesini dünyaya duyuracağız. Birileri bölmenin peşinde. Biz bir olacağız.