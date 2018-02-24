e-Devlet sefer görev emri nasıl sorgulanır? Erdoğan'dan sefer görev emri açıklaması!

e-Devlet ile sefer görev emri sorgula! Vatandaşların sıkça kullandığı e-Devlet portalından Personel Sefer Görev Emri Sorgulama panelinden sefer görev emrinizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. e-Devlet'e giriş yapabilmek için T.C kimlik numaranızın yanı sıra e-Devlet şifrenizin de olması gerekmektedir. Yaklaşık 3 haftadır e-Devlet üzerinden soyağaçlarını sorgulayabilen vatandaşlar, şimdi de sefer görev emri sorgulama konusunda araştırmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Reis bizi Afrin'e götür!" sloganları üzerine şu açıklamalarda bulundu...

İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama... Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz."

Eğer başkalarının yaptığı bu görüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstiklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar."