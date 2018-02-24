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e-Devlet nasıl sorgulanır? Erdoğan'dan sefer görev emri açıklaması!

nasıl sorgulanır? ve sefer görev emri nedir? soruları özellikle Cumhurbaşkanı 'ın Kahramanmaraş'da yaptığı açıklamadan sonra yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ; "Sefer görev emri olanlar Afrin için hazır olsunlar fakat şuanda ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden sefer görev emrini sorgulayabiliyor. İşte adım adım sefer görev emri sorgulama...

Giriş Tarihi: 24.2.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 16:11
e-Devlet sefer görev emri nasıl sorgulanır? Erdoğan'dan sefer görev emri açıklaması!

e-Devlet ile sorgula! Vatandaşların sıkça kullandığı e-Devlet portalından Personel Sefer Görev Emri Sorgulama panelinden sefer görev emrinizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. e-Devlet'e giriş yapabilmek için T.C kimlik numaranızın yanı sıra e-Devlet şifrenizin de olması gerekmektedir. Yaklaşık 3 haftadır e-Devlet üzerinden soyağaçlarını sorgulayabilen vatandaşlar, şimdi de sefer görev emri sorgulama konusunda araştırmalara başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Reis bizi Afrin'e götür!" sloganları üzerine şu açıklamalarda bulundu...

İnşallah hep beraber gideceğiz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Şu an ihtiyaç yok ama... Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz."

Eğer başkalarının yaptığı bu görüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstiklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar."

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e-Devlet sefer görev emri nasıl sorgulanır? Erdoğan'dan sefer görev emri açıklaması!
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