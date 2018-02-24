Darbeci komutanın vekili de tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekâleten bakan, daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs de tutuklandı. Bu arada soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi, sözde sıkıyönetim komutanı Akkuş'un "Tüm personel Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda toplansın" şeklindeki emrini personele ilettikleri de belirlendi. Zanlı, daha önce bir başka darbe soruşturmasında tanık olarak dinlenmişti.

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