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Darbeci komutanın vekili de tutuklandı

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün 2016'daki hain darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekâleten bakan, daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs de tutuklandı. Bu arada soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi, sözde sıkıyönetim komutanı Akkuş'un "Tüm personel Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda toplansın" şeklindeki emrini personele ilettikleri de belirlendi. Zanlı, daha önce bir başka darbe soruşturmasında tanık olarak dinlenmişti.

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Darbeci komutanın vekili de tutuklandı
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