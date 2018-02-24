İsrail'in işgalci kararına ilk tepki Dışişleri'nden geldi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasına onay vermesine ilişkin bir açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SERT BİR KINAMA YAYINLADI

Bakanlık, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü" olduğu belirtilen arazide üç bin yeni konut inşasına onay verilmesini kınadı.

İsrail'in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddettiklerini dile getiren Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yerleşim birimleri, çok sayıda hükümet ve uluslararası kuruluş tarafından 'yasadışı faaliyet' olarak görülüyor.