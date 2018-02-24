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'in işgalci kararına ilk tepki Dışişleri'nden geldi

, 'in 'ün güneyinde Yahudi Yerleşimciler için Filistinlilerin özel mülkü olan arazide üç bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 01:54
İsrail'in işgalci kararına ilk tepki Dışişleri'nden geldi

, 'in Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşasına onay vermesine ilişkin bir açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SERT BİR KINAMA YAYINLADI

Bakanlık, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin'in başkenti 'ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü" olduğu belirtilen arazide üç bin yeni konut inşasına onay verilmesini kınadı.

İsrail Filistin’i gasp ediyor

İsrail'in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddettiklerini dile getiren Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir" ifadelerini kullandı.

İşgalciden Golan Tepeleri açıklaması

İsrail'in yerleşim birimleri, çok sayıda hükümet ve uluslararası kuruluş tarafından 'yasadışı faaliyet' olarak görülüyor.

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İsrail'in işgalci kararına ilk tepki Dışişleri'nden geldi
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