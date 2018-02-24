İşte TSK’nın vurduğu terör konvoyu...

Terör örgütü PKK/ YPG'nin yuvalandığı Afrin'e sızmak isteyen konvoy Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği başarılı bir operasyonla vuruldu. TSK, hedefin vurulduğu anın görüntülerini video paylaşım platformu YouTube'a eklerken, YouTube skandal bir karar alarak bu görüntüleri sildi. Gelen tepkinin üzerine kararından dönen site, videoyu tekrar yayına açmak zorunda kaldı.

İşte Youtube'un hazmedemediği o video... Afrin'de PYD/PKK konvoyunun vurulma anı!

BUGÜN NELER OLDU

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoy, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildi ve şehirden 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu" ifadelerine yer verildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında "Her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği" vurgulandı.TSK, operasyonun videosunu sosyal medya üzerinden dünyayla paylaştı. Vurularak imha edilen terörist konvoyunun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı. Yanan aracın arka arkaya infilak etmesinin, mühimmat yüklü olduğunu kanıtladığı belirtildi. Önceki gece Afrin'e silah ve askeri malzeme sızdırmaya çalışırken vurulan konvoyun, operasyondan sonraki fotoğrafları da basına yansıdı.Söz konusu videoda herhangi bir rahatsız edici içerik, insan ölümü ya da kan görüntüsü olmamasına rağmen, YouTube, "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" gerekçesiyle görüntüleri erişime kapattı. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlar üzerinden YouTube'un kararına tepki yağdı. Yaşanan gelişmelerin ardından YouTube, videoyu erişime tekrar açmak zorunda kaldı.Konvoy roketatarlarla böyle vuruldu.