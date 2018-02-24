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terlik ve tekmeyle şiddet

’da özel bir çocuklara uygulanan terlik ve tekmeli şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. İki öğretmen tutuklandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018
Kreşte terlik ve tekmeyle şiddet

'un Çarşamba ilçesindeki özel bir öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeyle şiddete maruz kaldı. Bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından, ailenin polise ihbarı üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkililerince belge eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kreşte terlik ve tekmeyle şiddet
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