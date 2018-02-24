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Son Dakika Haberi: 'lı teröristler toprağa gömüp kaçmış!

Son dakika haberi... 'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 09:16
Son Dakika Haberi: PKK'lı teröristler toprağa gömüp kaçmış!

'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalı Kaşıklı Deresi kuzeyi mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 300 kilogram amonyum nitrat, 3 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler güvenlik güçlerince olay yerinde imha edildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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Son Dakika Haberi: PKK'lı teröristler toprağa gömüp kaçmış!
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