Üst düzey örgüt yöneticisi İstanbul’da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey yöneticilerinden olduğu iddia edilen M.A, yakalandı. DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. İstihbarat Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan, terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi (DİH) sorumlusu olduğu, Türkiye komitesinin de üst düzey yöneticisi olarak faaliyetler yürüttüğü, sansasyonel eylem arayışı içerisindeki örgüt elemanlarına, istihbarat, silah, mühimmat, güvenli ev temini ve kuryeler ile bağlantı sağladığı iddia edilen M.A yakalandı.

YEŞİL KATEGORİDE ARANIYORDU

Diğer taraftan 14 Şubat'ta yakalanan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın güncellediği 'aranan teröristler' listesinde 'yeşil' kategoride yer aldığı öğrenildi.