‘Dünya Barışı Ancak Eğitimle Mümkün Olur’

Dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi olma özelliğine sahip olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (Eurasia Higher Education Summit-EURIE) 14-16 Şubat tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Avrasya Üniversiteler Birliğinin (Eurasian Universities Union-EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) katkılarıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen zirveye 70'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde akademisyen ve uzman iştirak etti. Öte yandan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, üç gün boyunca üst düzey ziyaretlere de sahne oldu. Açılış töreninde yer alan Malezya, Somali, Tunus, Yemen ve Cezayirli eğitim bakanlarının yanı sıra İran'ın İstanbul Başkonsolosu Bakhtiyar Assadzadeh de etkinliğin üçüncü günü bir ziyaret gerçekleştirdi. Fuar alanında yer alan İran standını inceleyerek yetkililerden uzun uzun bilgi alan Assadzadeh, daha sonra EURAS Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

EGEMEN BAĞIŞ AB ESKİ BAKANI



İstanbul Dünya Eğitiminin Başkenti?

Dünya eğitiminin kalbi artık İstanbul'da, yani olması gereken yerde atıyor. Dünyaya baktığımız zaman görkemli birçok şehir görürüz. Ancak tarihinde üç imparatorluğa başkentlik yapmış, içinden nehir değil deniz geçen, farklı kültürden, medeniyetten insanların huzur içinde, bir arada, yan yana yaşadığı İstanbul artık dünya eğitiminin başkenti konumuna geldi.

PROF. DR. RAHMİ ER YÖK BAŞKAN VEKİLİ



Nicel Büyüme Tamam, Sıra Kalitede

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017-2018 rakamlarına göre Türkiye yükseköğretime erişimde dünyada 137 ülke arasında ikinci. Dolayısıyla, yükseköğretimde nicel büyümede çok önemli bir düzeye geldik. YÖK olarak artık önceliğimiz yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltmektir. Bu konudaki çalışmalarımızı, küresel ölçekte rekabetçi eğitim sürecine göre sürdürüyoruz.

ORHAN ERDEM MİLLİ EĞİTİM BAKAN YRD.

Mumlarla Avrasya'yı Aydınlatıyoruz

Türkiye, binlerce yıldır Doğu ile Batı'nın etkileşim halinde olduğu Avrasya'nın birleştirici unsurudur. EURAS da tam da bu noktada çok önemli bir görev üstleniyor. Bir nevi "Birlikten kuvvet doğar" anlayışının tezahürü de diyebiliriz. Mevlana "Bir mum başka bir mumu yakmakla ışığını kaybetmez" der. Bugün bu zirveyle birbirimizin mumunu yakarak Avrasya'yı eğitim ışığıyla aydınlatacağız.

DR. MUSTAFA AYDIN EURAS GENEL BAŞKANI

Geleceğin Dünyasını Eğitimle Kuracağız?

Dünya üzerinde yaşanan savaşların ve sorunların önüne ancak eğitimle geçilebilir. Alternatif bir geleceği mümkün kılacak tek aracımız eğitimdir. Dünya eğitim camiasının her zamankinden daha fazla kenetlenerek tüm dünyaya bir barış dersi verdiği bugün, sizlerin yarattığı sinerjiyle inanıyorum ki yarınlarımız daha müreffeh ve gençlerimiz daha huzurlu olacaklardır. Bu noktaya ulaşmamızda büyük emeği olan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da, son 15 yılda, özellikle ülkemizin eğitim alanındaki 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında gösterdiği çaba, her türlü takdirin üzerindedir. Bizler bugün burada dünyanın her köşesinden bir araya gelmiş eğitimciler olarak çok önemli bir mesaj veriyoruz. Bizler gelecek nesillere yol gösteren, her türlü ideolojik ve siyasi çekişmeden uzak hareket eden, kutsal bir amaç uğruna geçmişten feyz alarak geleceği şekillendirenleriz. Küresel bir misyon olan barış, huzur, istikrar için var gücümüzle çalışırız. Ülkemiz ve bölgemiz hakkında yurt içi ve yurt dışında yaratılmaya çalışılan ön yargılara, dünyanın dört bir yanından gelip bu çatı altında toplanan dünya yükseköğretim sistemi temsilcileri ve vizyonerleri ile birlikte bugün en güzel cevabı veriyoruz.

DEEDEE TROTTER OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ABD'Lİ ATLET

İnsana Başarıyı Getiren Baskıdır

Başarıyı getiren en önemli olgu baskıdır. Binlerce insan sizi izlerken baskı altında hissetmemek mümkün değildir. 2008 yılında sakatlandım ve birçok yarışı kaybettim. Beni tekrar pistlere döndüren de başarı baskısı oldu. 2012'de de herkesin hakkımda olumsuz düşünmesine rağmen pozitifliğim, öz güvenim ve ilerlemem sayesinde altın madalyaya ulaştım.

IDRİS JUSOH MALEZYA YÜKSEKÖĞRETİM BAKANI

Malezya'da Reform Başarıyı Getirdi

Bugün Asya'nın en iyi 8 üniversitesinin 5'i Malezya'da yer alıyor. Bunu başarmak için 10 adımdan oluşan bir eğitim döngüsü kurguladık. Dünyada uygulanan CGPA notlandırma sistemi yerine Malezya'da ICGPA sistemini kullanarak, küresel eğitim dünyasına entegre bir model geliştirdik.

A. MOHAMED ABDULLE SOMALİ YÜKSEKÖĞRETİM BAKANI

Radikalleri Ancak Eğitimle Durdururuz

Yaklaşık 30 yıldır çatışmalar yaşanan Somali'de yükseköğretim konusunda önemli sıkıntılar var. Fakat şu da bir gerçek ki, radikalleri ancak eğitimin birleştirici özelliğiyle durdurabiliriz. Somali gibi çatışma bölgelerinde eğitimde hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu noktada Türkiye'nin bize vereceği desteğe olan ihtiyacımız son derece büyüktür.

PROF. DR. FERİDUN HAMDULLAHPUR WATERLOO ÜNİVERSİTESİ BŞK.



Eğitimde Ciddi Bir İnovasyon Şart

Geleneksel yükseköğretimin yerini, teknoloji ağırlıklı bir yaklaşım alıyor. Bugün dünyada 2 milyar üniversite öğrencisi, 5 milyon uluslararası öğrenci hareketliliği var. Bu rakamlarla geleneksel metodolojiye dayalı yükseköğretim, artık sağlıklı bir şekilde sürdürülemez. Ciddi bir inovasyon hamlesi şart.