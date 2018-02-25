Elleri tetikte gözleri hudutta

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van
'ın Çaldıran ilçesinin İran
sınırındaki 2 bin 561 rakımlı Alparslan Hudut Karakolu
'nda görevli Mehmetçik, bölgenin zorlu şartlarına rağmen vatan görevlerini yapmanın gururuyla eli tetikte, gözü hudutta nöbet tutuyor. Van 6. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Alparslan Hudut Karakolu'nda, 24 saat esasıyla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, evleri ve sevdiklerinden kilometrelerce uzaklıkta etkin görev yapıyor. Termal kameralar sayesinde gece ve gündüz bölgeyi sürekli gözetim altında tutan Mehmetçik, olası tehlike durumunda ise her türlü koşula uygun kıyafetleri, son teknoloji silah, teçhizat, keşif ve gözetleme araçlarının da desteğiyle sorumluluk sahasında görevini layıkıyla yerine getiriyor. 'HERKES RAHAT UYUSUN'
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Hudut Bölük Komutanı Yüzbaşı İmdat Erdoğan, karakolun ilçe merkezine 32, İran'a ise 6 kilometre mesafede olduğuna dikkati çekti. Piyade Er Osman Ertürk de Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yaptığı için gurur ve onur duyduğunu dile getirdi. Ertürk, "Herhangi bir sorunumuz olduğunda da hemen çözüm bulmaya çalışıyorlar. Burada görevimiz haricinde her türlü sosyal imkandan faydalanabiliyoruz." diye konuştu.