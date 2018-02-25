Mehmetçiğin canı onlara emanet...

Türk
Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
), Hatay
'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı
'nda 14 çadır ve 12 konteynır ile oluşturulan "seyyar ilk yardım
hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor. Toplam 77 personelin hizmet verdiği hastanede, aynı anda 8 kişiye ilk yardım ve küçük cerrahi uygulanabilirken, aynı anda 2 yaralıya genel anestezi altında acil ameliyat, röntgen çekimi ve bir yaralıya ultrasonografi hizmeti verilebiliyor. Ameliyathane, yoğun bakım
, eczane, laboratuvar, sterilizasyon, triaj, radyoloji bölümleri, su deposu ve jeneratörlerin yer aldığı seyyar hastanede aynı anda 6 hasta ve yaralıya yoğun bakım tedavi hizmeti sunulabiliyor. Hastane kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere yönelik dekontaminasyon imkânına da sahip.