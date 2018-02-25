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Mehmetçiğin canı onlara emanet...

Giriş Tarihi: 25.2.2018
Mehmetçiğin canı onlara emanet...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (), 'ın Reyhanlı ilçesindeki 'nda 14 çadır ve 12 konteynır ile oluşturulan "seyyar hastanesi", 1 Ekim'den bu yana hizmet veriyor. Toplam 77 personelin hizmet verdiği hastanede, aynı anda 8 kişiye ilk yardım ve küçük cerrahi uygulanabilirken, aynı anda 2 yaralıya genel anestezi altında acil ameliyat, röntgen çekimi ve bir yaralıya ultrasonografi hizmeti verilebiliyor. Ameliyathane, , eczane, laboratuvar, sterilizasyon, triaj, radyoloji bölümleri, su deposu ve jeneratörlerin yer aldığı seyyar hastanede aynı anda 6 hasta ve yaralıya yoğun bakım tedavi hizmeti sunulabiliyor. Hastane kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere yönelik dekontaminasyon imkânına da sahip.
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Mehmetçiğin canı onlara emanet...
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