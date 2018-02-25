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Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

'Kelebek Hastalığı' olarak bilinen "Epidermolysis Bullosa" hastası çocuklar yararına "Bir Resim Yap" projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülsüm Güral, TİKAD Başkanı , Pelin Akın, , Monik İpekel, , Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş resim yaptı. Yapılan resimlerin önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen gecede açık artırmayla satıldı. Soylu'nun resmini 500 bin liraya Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli satın aldı. Saadettin Saran, Pekkan'ın resmini 50 bin Özbek'in resmini 10 bin liraya, Levent Bilek ise Sabancı'nın resmini 40 bin liraya aldı. Elde edilen gelir 'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar'a bağışlanacak.

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Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı
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