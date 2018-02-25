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Yabancı akademisyen kullanıcısı çıktı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Kosova asıllı Z.B.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Şüpheli kadının örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğu belirlendi. merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 muvazzaf astsubaydan 5'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında biri ihraç hakim olmak üzere 7 hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi.

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Yabancı akademisyen ByLock kullanıcısı çıktı
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