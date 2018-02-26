Afrin’de eve dönüş sevinci

Harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerine köylülerin dönüşü sürüyor. Askerler kontrolün sağlandığı yerleşim alanlarında bir yandan teröristler tarafından yerleştirilmiş patlayıcıları imha ederken, diğer yandan evlerine dönen sivillere gıda ve ilaç yardımında bulunuyor. TSK'nin teröristlerden arındırdığı Racu beldesine bağlı Ömer Uşağı köyündeki evine, 2 torunu ve geliniyle dönen 78 yaşındaki Asu Mohamed Bekir adlı kadın, YPG/ PKK'lı teröristlerin kendilerini "DEAŞ geliyor" diye kandırdığını söyleyerek, "Gidenler evlerine dönmek istiyor ama PYD/ PKK izin vermiyor. Allah razı olsun, asker bize bakıyor." diye konuştu.

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