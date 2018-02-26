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Kahramanın kardeşi: Yıkamadılar yıkamayacaklar...

Giriş Tarihi: 26.2.2018
Kahramanın kardeşi: Yıkamadılar yıkamayacaklar...
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbenin akışını değiştiren şehit Astsubay 'in kardeşi Soner Halisdemir, Zeytin Dalı Harekâtı'nda devlet ve milletin tek yumruk olarak hainlerin adeta tepesine bindiğini söyledi. Kardeş Halisdemir, Çanakkale'de düşmana, 15 Temmuz'da da hainlere karşı Türkü, Kürdü, Çerkesi, Alevisi ve Sünnisi hep beraber vatana sahip çıkıldığını belirterek şöyle konuştu: "Bugüne kadar yıkamadılar bundan sonra da yıkamayacaklar. Şehidimiz yaşasaydı, 'Ailenize sahip çıkın' demezdi, 'Ülkemize ve sancağımıza sahip çıkın, vatan her şeyden önce gelir' derdi."
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Kahramanın kardeşi: Yıkamadılar yıkamayacaklar...
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