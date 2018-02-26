Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kosovalı akademisyene FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

e 'den 15 yıl hapis istemi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan lı araştırma görevlisi Zana B. hakkında, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.2.2018 15:11
Kosovalı akademisyene FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen Kasım ayında İzmir merkezli İstanbul, Gaziantep, Balıkesir ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında özel bir üniversiteden 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uzaklaştırılan ve haklarında idari işlem başlatılan lerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Şüpheliler arasında bulunan araştırma görevlisi olarak görev yapan lı Zana B., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Zana B. hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zana B. için 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kosovalı akademisyene FETÖ'den 15 yıl hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN