Türkiye istedi, Müslüm Prag’da yakalandı

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Ankara Merasim Sokak'la Güvenpark'ta 65 kişinin öldüğü bombalı saldırıların baş sorumlularından olan PYD/ PKK eski eş başkanı Salih Müslüm, dün Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı da iadesi için harekete geçti. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na ilettiğini açıkladı. Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını ve "Çekya'nın iş birliği içinde hareket ettiğini" vurguladı. Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

BOZDAĞ: SÜREÇ BAŞLADI

PYD'nin eski eş başkanı Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nca, Müslüm'ün Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep edildiği öğrenildi. Harekete geçen Çekya güvenlik güçleri, Müslüm'ü 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Salih Müslüm, şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığımız iade ile ilgili çalışmaları sürdürüyor" dedi.