Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye istedi, Müslüm Prag’da yakalandı

istedi, Müslüm Prag’da yakalandı

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2018
Türkiye istedi, Müslüm Prag’da yakalandı

tarafından kırmızı bültenle aranan ve Merasim Sokak'la Güvenpark'ta 65 kişinin öldüğü bombalı saldırıların baş sorumlularından olan / PKK eski eş başkanı , dün Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı da iadesi için harekete geçti. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı'na ilettiğini açıkladı. Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını ve "Çekya'nın iş birliği içinde hareket ettiğini" vurguladı. Müslüm, Ankara 4. kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.

BOZDAĞ: SÜREÇ BAŞLADI
PYD'nin eski eş başkanı Müslüm'ün yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı'nca, Müslüm'ün Prag'da bir toplantıya katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çekya makamlarından yakalanmasının talep edildiği öğrenildi. Harekete geçen Çekya güvenlik güçleri, Müslüm'ü 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Salih Müslüm, şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığımız iade ile ilgili çalışmaları sürdürüyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye istedi, Müslüm Prag’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN