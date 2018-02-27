Doğu Guta’da süreç acımasız ilerliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün dört Afrika
ülkesini kapsayan resmi ziyaretinin ilk durağı olan Cezayir'e gitti. Hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, soruları yanıtladı. Erdoğan, Suriye'de ateşkes
konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar tasarısına ilişkin şunları kaydetti: "Suriye'de Doğu Guta
'yı kapsayan süreç, burada karar çıktı. Çıkmasına rağmen iki gündür orada ateşkes uygulanmadı. Süreç acımasız şekilde devam ediyor. Ruhani ve Putin'e 'Kadın çocuk yaşlı insanları bize verin, biz bunların tedavilerini yapalım' dememize rağmen, rejime teslim edildiler. Rejimde de akıbetleri malum. Macron'la yaptığımız görüşmede bu konuyu inceledik. Bizler de bunu yine hem BMGK'daki ülkelerle BM'de takip etmek suretiyle, Doğu Guta'daki bu zulmün son bulması konusunda takipçisi olacağız. Putin ve İran'la görüşmelerimizi devam ettireceğiz." TROLLER YÖNETMİYOR
Erdoğan, kabine revizyonu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa edeceği iddiaları için de "Söylenenler ahlaksız troller vasıtasıyla yapılanlar bizi ciddi manada rahatsız etmekte. İçişleri Bakanımızın Trabzon'daki konuşmasındaki duygusallık şahsıyla alakalı olabilir. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Trol ahlaksızlığı ülkemizin birlikteliğini bozmaya yönelik atılan adımlardır. Türkiye'yi troller yönetmiyor" dedi. ADIM ADIM TAKİP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin süreci ise ilgili bakanlıkların adım adım takip ettiğini belirterek, "Konunun İnterpol ayağı var. Oradan istenmesi ayağı var. Orayla gerekli görüşmeleri yapmak suretiyle bir yanlışa düşülmemesi konusunda adımlar atılıyor" diye konuştu.