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, 'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 'in bağımsızlık sembollerinden tarihi 'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, şehirde türbe, cami ve müze ziyaretinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 19:02
Emine Erdoğan, Keçiova Camisi'ni ziyaret etti

İslam alimi ve maneviyat büyüğü Sidi Abdurrahman Türbesi'ni ve 'in tarihi sarayı Bardo Müzesi'ni gezen , Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirilen ve Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden biri olan tarihi 'ni ziyaret etti.

Kalabalık bir topluluğun bulunduğu meydanda sevgi gösterileriyle karşılanan Emine Erdoğan, cami ve tarafından burada yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yakın bir zamanda açılışı yapılacak olan cami, Cezayir'in sembolik değeri yüksek mimari eserlerinden birisi olarak biliniyor.

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Emine Erdoğan, Keçiova Camisi'ni ziyaret etti
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