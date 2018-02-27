Gişeleri kapatan darbecilere ağırlaştırılmış müebbet istendi

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylara ilişkin 36 sanıklı davada mütalaasını açıklayan savcı, 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık Silivri Cezaevi
'nden getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, tutuklu sanıklar Enver Muratoğlu, Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci, Yunus Uysal ve Hüseyin Babur'un 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca sanıkların, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Cumhuriyet savcısı, darbe girişimi sırasında er olarak görev yapan 26 sanığın ise beraatlerini talep etti.