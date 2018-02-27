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Güçlü lider Erdoğan

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018
Güçlü lider Erdoğan
Cumhurbaşkanı , özel uçak "CAN" ile dün akşam 'e geldi. Erdoğan, başkent Cezayir'in Houari Boumediene Havalimanı'nda Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından Şehitler Abidesi'ne çelenk bırakan Erdoğan, şehitler için dua etti. Erdoğan'ın Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia'yı kabulu sonrasında ise iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Moritanya, Senegal ve Mali'yi de kapsayan gezide Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Senegal'in önde gelen basın organlarında geniş yer alıyor. Fransızca yayımlanan Le Soleil gazetesi, ziyareti Türkçe "Hoş geldiniz" başlığı ile manşetten duyurdu. Haberde "Dakar, uluslararası diplomasi satrancında verimli hamleler yapan güçlü Türk lider Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
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