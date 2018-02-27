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Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi

kırsalında düzenlenen da bir 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 20:50
Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalında sürdürülen lar kapsamında terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada Hatay Valiliği, Amanos dağlarında çıkan çatışmada bir teröristin ölü olarak ele geçirilmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, teröristin üzerinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.



Hatay Valiliği öğle saatlerinde Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Işgıncık Tepe mevkisinde bir teröristin ölü olarak ele geçirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada teröristin üzerinde, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

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Hatay'da bir terörist etkisiz hale getirildi
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