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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 20'si daha adliyeye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018 11:07
72 ildeki eş zamanlı vurgun operasyonu

Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 20'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



600 MİLYONLUK AKARYAKIT VURGUNUNDA TUTUKLU SAYISI 45 KİŞİYE YÜKSELDİ

Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaptıkları ve devleti 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları öğrenilen şahıslardan 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 45'i tutuklanmış, 44'ü adli kontrol şartıyla 7'si de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

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72 ildeki eş zamanlı "vurgun" operasyonu
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