Başbakan Binali Yıldırım, "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı programında konuştu.

"28 ŞUBAT DÖNEMİNİN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 390 MİLYAR DOLAR"

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "28 Şubat 1997'de Türkiye'nin başında seçimle gelmiş meşru bir iktidar vardı. Darbeciler sivil ve meşru iktidara karşı 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru müdahalede bulundu" dedi. "Millet iradesi ile seçilmiş siyasetçilere açıktan zulmettiler" ifadelerini kullanan Başbakan Yıldırım, "Üniversitede okuyan kızlarımızın başlarını zorla açtılar. İkna odalarında kızlarımıza her türlü baskıyı yaptılar. Katsayı engeli ile öğrencilerin üniversiteye girmesini engellediler. 28 Şubat döneminin Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldılar. Başarılı veya başarısız her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletin oylarıyla meclise gelen kardeşimize yapılan saygısızlık hala kalbimizi incitir. " dedi.

"BİN YIL GEÇSE BU İHANETLER UNUTULMAYACAK"

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. 28 Şubat davasında sona geldik, yargılamalar devam ediyor. İntikamla değil adaletle davranarak hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar. 17-25 Aralık'ı tertip eden 28 Şubat'ı planlayan darbe kardeşleridir, amaçları ülkenin yönetiminden uzaklaştırmaktır. Hiç kimse devlet gücünü kullanarak toplumsal mühendislik yapamayacak. Vatandaşlarımızı yaşam tercihleri üzerinden yargılayamayacaklar. Bin yıl geçse bu ihanetler unutulmayacak. 15 Temmuz ve 28 Şubat kardeştir.

Başbakan Binali Yıldırım "Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık"

"DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇEN O GÜNLER GERİDE KALDI" Hukukumuzu, namusumuzu emperyalist emelleri olanlara ve onların kiraladığı hainlere asla çiğnetmeyeceğiz. Aynı şekilde FETÖ PKK DEAŞ PYD adlı örgütler... adları ne olursa olsun hepsinin kökünü bu topraklardan kazıyacağız. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen o günler geride kaldı, tarih oldu. Bir daha hiçbir güç milletimizin hakkına hukukuna değerlerine saygısızlık edemeyecek. Kazanımlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Allah bir daha bize böyle karanlık günler yaşatmasın.

"15 TEMMUZ ALÇAK BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

15 Temmuz alçak bir darbe girişimidir. Asker kılığına girmiş FETÖ mensuplarının gerçekleştirdiği bir darbe girişimidir. Kahraman milletimiz, başkomutanımızın kararlı duruşuyla bastırılmış bir darbe girişimidir. 15 Temmuz ihtilal gecesi milletimiz tekbirlerle meydanlara yürüyerek öyle bir kahramanlık destanı yazdı ki Allaha şükür çocuklarımız bir daha böyle bir alçaklıkla karşılaşmayacak.