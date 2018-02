Bayırbucak Türkmenlerinden Mehmetçiğe dua

Mehmetçik için her gün dualar ettiklerini söyleyen Türkmenler, "Zeytin Dalı Harekâtı hepimize umut oldu. PKK/PYD zalimdir. Fırat Kalkanı gibi Zeytin Dalı Harekâtı da herkesin evine kavuşmasını sağlayacak. Allah kahraman Türk askerine yardım edecek" şeklindeki açıklamalarıyla Zeytin Dalı Harekâtına tam destek verdiklerini belirttiler.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın organizasyonunda Hatay'daki kampta bir araya gelen Bayırbucak Türkmenlerinin Mehmetçiğin ve Türkiye'nin yanında olduklarını belirten açıklamaları şöyle:



Abdülkadir Bazar: PKK/PYD zalimdir. Suriye'yi terör örgütleri savunamaz. Allah kahraman Türk askerine yardım edecek. Zeytin Dalı Harekâtının sonuçları herkes için iyi olacak. Mehmetçik dualarımızla zafere ulaşacak. Birgün Suriye'ye barış ve huzur gelirse bu Türkiye sayesinde olacak.



Temmam Neccar: Zeytin Dalı Harekâtı hepimize umut oldu. İnanıyoruz ki, Türk askeri kazanacak ve elbet bir gün ülkemize döneceğiz. Suriye de gelecekte Türkiye gibi demokrasiye bağlı, güçlü ve insanların kardeşçe yaşadığı huzur dolu bir ülke olacak. Mehmetçik barışı getirecek. Hepimiz Türkiye'ye duacıyız.



Fatma Bayır: Türkiye, Suriye'ye barışın gelmesi için elinden geleni yapıyor. Fırat Kalkanıyla birlikte bölge terörden temizlenmiş ve herkes evine dönmüştü. Zeytin Dalı Operasyonu da böyle olacak ve sonrasında herkes tekrar toprağına kavuşacak. Türkiye alnının akıyla galip gelecek.



Selma Sağır: Suriye'deki iç savaştan dolayı çok acı çektik. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Afrin operasyonunu her gün takip ediyoruz ve Mehmetçiğe zafer duaları ediyoruz. Türkiye'nin her zaman yanındayız. Türkiye ve insanımızla gurur duyuyoruz.

