Afrika turu kapsamında Cezayir'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezisinin ikinci ayağı Moritanya'ya geçti.

Erdoğan, Novakşot Havalimanı'nda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdulaziz'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Abdulaziz, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyareti dolayısıyla başkent Novakşot'un tüm caddeleri Türkiye ve Moritanya bayraklarıyla süslendi.

Bazı binalarda Türkçe ve Arapça "Hoş Geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" yazılı afişler asıldığı, Erdoğan ve mevkidaşı Abdulazız'in fotoğraflarının da olduğu posterler dikkati çekti.

- "CUMHURBAŞKANLIĞI" DÜZEYİNDE İLK RESMİ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma niteliği taşıyor.

"Cumhurbaşkanı" sıfatıyla ilk kez Moritanya'ya gelen Erdoğan, ziyaret kapsamında mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile görüşecek.

Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında ikinci durağı olan Moritanya'da gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ve Moritanya arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak amacıyla iş adamları ve yatırımcılardan oluşan beraberindeki heyetle bir dizi temaslarda bulunması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR'DE

MEVKİDAŞI MUHAMMED VELED ABDULAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'da, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Moritanya'da halk tarafından sevgi seli ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Novakşot Havalimanında Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, resmi karşılama törenin ardından Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR'DE DEVLET YEMEĞİNE KATILDI

Erdoğan ve Abdulaziz anlaşmaların imza törenine katılacak ve ardından Erdoğan, mevkidaşı Abdulaziz tarafından onuruna verilecek devlet yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz ile ortak basın toplantısı düzenledikten sonra Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal'e hareket edecek.Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moritanya ziyareti, ülkeye Türkiye'den "cumhurbaşkanlığı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.