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, adının verildiği anaokulu ve çocuk parkını açtı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
Emine Erdoğan, adının verildiği anaokulu ve çocuk parkını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , Cezayir'de isminin verildiği, TİKA tarafından restore edilen Derneği'ne ait anaokulu ile parkın açılışını yaptı. Emine Erdoğan, "Türkiye ile Cezayir arasındaki dostluğun bir nişanesi olan bu restorasyon, çocukların geleceğine adanmış bir armağandır. Türkiye- Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacaktır" diye konuştu. FOREM Derneği Başkanı İbrahim Hayati de Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin muhterem adınızı, mazlumları korumanızla, mahrumiyet içinde olanlara el uzatmanızla, masum çocukların gözyaşlarını silmenizle, çaresiz lere çare olmanızla biliyoruz. , Gazze, , Bangladeş ve Suriye'de yaşanan insanlık trajedilerine karşı sessiz kalmamanızdan biliyoruz. Suriyeli mülteci kadın ve çocuklara gösterdiğiniz sıcak ilginiz ve yardımlarınız bizi çok duygulandırdı" dedi. Bu arada Emine Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirilen ve TİKA tarafından restore edilmekte olan Keçiova Camisi ile Bardo Müzesi'ni de gezdi.
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Emine Erdoğan, adının verildiği anaokulu ve çocuk parkını açtı
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