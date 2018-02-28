Emine Erdoğan, adının verildiği anaokulu ve çocuk parkını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Cezayir'de isminin verildiği, TİKA tarafından restore edilen FOREM
Derneği'ne ait anaokulu ile parkın açılışını yaptı. Emine Erdoğan, "Türkiye ile Cezayir arasındaki dostluğun bir nişanesi olan bu restorasyon, çocukların geleceğine adanmış bir armağandır. Türkiye- Cezayir arasındaki tarihi ve kültürel dostluğun derinleşmesine vesile olacaktır" diye konuştu. FOREM Derneği Başkanı İbrahim Hayati de Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin muhterem adınızı, mazlumları korumanızla, mahrumiyet içinde olanlara el uzatmanızla, masum çocukların gözyaşlarını silmenizle, çaresiz mülteci
lere çare olmanızla biliyoruz. Somali
, Gazze, Myanmar
, Bangladeş ve Suriye'de yaşanan insanlık trajedilerine karşı sessiz kalmamanızdan biliyoruz. Suriyeli mülteci kadın ve çocuklara gösterdiğiniz sıcak ilginiz ve yardımlarınız bizi çok duygulandırdı" dedi. Bu arada Emine Erdoğan, Barbaros Hayreddin Paşa tarafından 1520'de inşa ettirilen ve TİKA tarafından restore edilmekte olan Keçiova Camisi ile Bardo Müzesi'ni de gezdi.