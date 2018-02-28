Erbakan kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan, mühendis ve akademisyen Necmettin Erbakan
ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı. Erbakan'ın sevenleri sabah namazının ardından kabir ziyaretine geldi. Gün boyunca Erbakan'ı anmaya gelen vatandaşlar kabirde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Ankara
'da düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yolladı. Erdoğan mesajında, "Merhum Erbakan hocamızın Türkiye
'nin geleceğine sarsılmaz inancı vardı. Hayatını ahlak, adalet ve barış için harcadı" dedi. Öte yandan Erbakan Vakfı, yarın saat 19.30'da Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Konuştuğunu yapan Erbakan" başlıklı anma programı düzenleyecek.