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Maraş aslanı cephe için gün sayıyor

Fırat Kalkanı Harekatı’nda teröristlerin kâbusu olan ve Afrin’de yaralanarak memleketi K. Maraş’a dönen gazi Gürocak: Bir an önce ayağa kalkıp cepheye gideceğim. Başkomutan hedef göstersin yeter...

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2018
Maraş aslanı cephe için gün sayıyor
Fırat Kalkanı Harekatında, teröristlerin korkulu rüyası olan ve arkadaşlarının memleketine atfen "Maraş Aslanı" lakabını taktığı Uzman Çavuş Muammer Gürocak, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanarak gazi oldu.

O GELDİ, KARDEŞİ GİTTİ
3 yıldır Kayseri 1.Komando Tugayı'nda keskin nişancı olarak görev yapan Uzman Çavuş Muammer Gürocak (29), sol ayağından vurulunca getirildiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ilk tedavisinin ardından askeri helikopter ambulansla, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından da iyileşme sürecini geçirmek için, 'taki baba ocağına döndü. Gürocak, eve gelmesinin ilk haftasında ise 4 erkek kardeşin en küçüğü olan Ali Gürocak'ı vatan görevini yapması için askere uğurladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı 'un gaziyi ziyaretinde SABAH da vardı. Gürocak, "Başkomutanımız hedefi gösterecek, biz de nereye kadar gidilmesi gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Devletimizin kararlılığı ve milletimizin duasıyla, Allah'ın izniyle Afrin'i de, Menbiç'i de teröristlerden temizleyeceğiz. Bu yola baş koyduk. Vatan savunmasında gazimiz de şehidimiz de olacak. Afrin'de gece gündüz demeden herkes görevinin başında. Ben de bir an önce ayağa kalkıp Afrin'de vatan savunmasını yapan silah arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum. Seve seve ve hiç düşünmeden cepheye döneceğim. Çünkü yaram iyileşir ama vatansız yaşanmaz" dedi.

'ŞEHİT OLSA DA GURUR DUYARDIM'
Baba Menderes Gürocak da "Oğlum şehit olsa da gurur duyardım. Ben de oğullarım da vatan için canımızı vermeye hazırız" dedi.
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Maraş aslanı cephe için gün sayıyor
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