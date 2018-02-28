Senegalli alimden "Yaşasın Erdoğan, yaşasın Türkiye" şiiri

Ba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tüm İslam ülkelerinin lideri olarak gördüğünü ifade ederek, "İslam ülkeleri liderlerinin en azından Erdoğan kadar gayret edip çaba göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

"Ve her zaman diyoruz ki Ey Erdoğan! Allah seni korusun ve yüceltsin." diye devam eden Ba, "Sizin imanınızı ve izzetinizi artırması için Allahuteala'ya dua ediyoruz. Bütün yakarışlarımızda sen varsın." duasını yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ALLAH İÇİN SEVİYORUZ"

Türkiye'ye birçok defa seyahat ettiğini ifade ettiğini söyleyen Ba, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi Müslümanlar için gayret gösterdiğinden dolayı çok seviyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Allah için seviyoruz. İslam dünyasında acı bir haber olursa ilk yardıma koşan o oluyor. Myanmar ile Mogadişu gibi İslam toprakları bunun örneğidir. Onun için şiirimde 'İslam'ın ve Müslümanların istinat noktası' dedim. Senegal'e gelmesi bizi çok mutlu edecek. Allah onu korusun, desteklesin, onurlandırsın, yüksek makamlara erdirsin."

Ba, Türkiye'ye ve Erdoğan'a iyilik dileklerini ileterek şu mısraları kaleme aldı:

"YAŞASIN ERDOĞAN, YAŞASIN TÜRKİYE"

"Yaşasın Erdoğan ve o Türkiye ki İslam ve Müslümanlara nokta-i istinat...

Ey Erdoğan! Ey asil Adam! Bıkmadan, usanmadan bu ümmete oldun imdad.

Seninle İslam'ın bayrağı ve biz cihanda dalga dalga yükseliyoruz...

Şerefimizi göğe çıkardın, daha da üstüne çıkarmanı istiyoruz.

Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin mirasını yaşatmak sana nasib oldu...

Buna zemin senin dağlar kadar hamiyyetin oldu.

Türk halkı Osmanlıyken yüceydi, sen gelince yine oldu yüce...

Devletinin gündüzüne Batılılar olmak istedi gece.

Rabb'inin merhametiydi veren sana omuz...

Seni tuzaklamak isteyenlere tuzak oldu 15 Temmuz.

Hem cehri, hem hafi ederiz sana dua...

Seni başımızdan eksik etmesin Hüda.

Hiçlik aleminden var eden Allah'a hamd....

Allah seni kılsın peygambere ashap"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Meclisi'nde tekbirlerle karşılandı

"ONU HER GÖRDÜĞÜMÜZDE BAŞKANIMIZI GÖRDÜK SAYIYORUZ"

Ba'nın öğrencisi ve aynı zamanda medreselerde talebelere ders veren Hüseyin Yahya Diouf da Erdoğan'ı, Müslümanları savunduğundan dolayı sevdiklerini belirterek, "Onu her gördüğümüzde başkanımızı gördük sayıyoruz. O, İslam bayrağını yükselten, hiçbir ülke ya da hiçbir kimse karşısında ezilmeyen tek Müslüman liderdir." ifadelerine yer verdi.