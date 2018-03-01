28 Şubat kara bir lekedir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
"28 Şubat
post modern darbesi, siyasi, demokrasi, hukuk, hak ve özgürlük, adalet, millet ve devlet tarihimizin ortak utancıdır; kara bir lekesidir; karanlık bir dönemidir. İrtica ile mücadele adı altında 28 Şubat'ta yapılanlar irtica ile mücadele değil.İrtica ile mücadele adı altında; dinini doğru öğrenmek ve dinini doğru yaşamak isteyen samimi ve hasbi Müslümanlarla, dini değerlerle, dini eğitim veren okullarla ve dinin kamuda görünürlüğü ile mücadeledir."