28 Şubat travmasını yüzbinler yaşadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak
, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) İstanbul'daki Genel Merkezi'nde düzenlenen "28 Şubat
Darbesiyle Nasıl Hesaplaşılmalı" panelinde konuştu. 28 Şubat'ta yüzbinlerce hanenin travma yaşadığını belirten Albayrak, şunları söyledi: "Sosyolojik olarak baktığımızda 28 Şubat'ın bir sınıfsal tarafı var. Bir cinsiyet meselesi var asla es geçilmemesi gereken. Burada dindarlık, sekülerlik ekseninde bir durum var konuşulması gereken. Ama bana en çarpıcı geleni Türk modernleşmesi sürecinde dindar kesimlerin adeta bir marjinal grupmuşçasına muamele görebiliyor olmasıdır. 20 yıl geçse de 28 Şubat'ın ne psikolojisi çalışıldı, ne sosyolojisi yazıldı, ne sinemada, ne popüler kültürde 28 Şubat yok. Bu mesele tam olarak sahiplenilmediği sürece darbecilerle hesaplaşabileceğimizi düşünmüyorum."