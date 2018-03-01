Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 28 Şubat travmasını yüzbinler yaşadı

travmasını yüzbinler yaşadı

ASLIŞAH SARITAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018
28 Şubat travmasını yüzbinler yaşadı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. , Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) İstanbul'daki Genel Merkezi'nde düzenlenen " Darbesiyle Nasıl Hesaplaşılmalı" panelinde konuştu. 28 Şubat'ta yüzbinlerce hanenin travma yaşadığını belirten Albayrak, şunları söyledi: "Sosyolojik olarak baktığımızda 28 Şubat'ın bir sınıfsal tarafı var. Bir cinsiyet meselesi var asla es geçilmemesi gereken. Burada dindarlık, sekülerlik ekseninde bir durum var konuşulması gereken. Ama bana en çarpıcı geleni Türk modernleşmesi sürecinde dindar kesimlerin adeta bir marjinal grupmuşçasına muamele görebiliyor olmasıdır. 20 yıl geçse de 28 Şubat'ın ne psikolojisi çalışıldı, ne sosyolojisi yazıldı, ne sinemada, ne popüler kültürde 28 Şubat yok. Bu mesele tam olarak sahiplenilmediği sürece darbecilerle hesaplaşabileceğimizi düşünmüyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
28 Şubat travmasını yüzbinler yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN