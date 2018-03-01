‘28 Şubatçılar ile FETÖ darbe kardeşi’

AK Parti Genel Merkezi, üzerinden 21 yıl geçen 28 Şubat
'ın unutulmaması için etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Başbakan
Binali Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: ERBAKAN'IN HAYALİ:
Kaderin garip tecellisi, maruz kaldığı darbenin yıldönümünde ebedi aleme göçen dönemin Başbakanı, muhterem hocamız Necmettin Erbakan
'ı da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. O, inançların, hayat tarzının, ağır bir baskı altında olduğu dönemlerde siyaset yaptı. Sabırla, metanetle, vakarla yürüyüşünü, duruşunu bozmadan derdini, davasını ömür boyunca anlattı. Derdi, davası kalkınmış büyük Türkiye idi. Onun hayalini bugün AK Parti gerçekleştirdi. EKONOMİYİ BOZDULAR:
Bu ülkenin bazı evlatlarına vatandaşlık hakkı bile çok görüldü. Anadolu insanın sahip olduğu firmalar fişlendi. Medya kontrol altına alındı. En önemlisi de ekonomi ciddi biçimde bozuldu ve Türkiye 2000-2001 krizine sürüklendi. Ömrünü Türkiye'ye adamış olan bir Başbakan'a ve ekibine alenen zulmedildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ı hapishaneye attılar. Bankalar hortumlandı, enflasyon tavan yaptı, milyonlarca dolar devletin kasasından çalındı. Onlarca banka iflas etti, kapatıldı. 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar. Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla'nın (GSMH) üçte biri buharlaştı gitti. UNUTTURMAYACAĞIZ
: Darbeciler bu ülkenin geleceğini çaldı. Her türlü darbe girişimi bu ülkeye ihanettir. 28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. EN AĞIR CEZA:
Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor. 28 Şubat'ta yaşanan hak ihlalleri AK Parti iktidarı ile gündemden çıktı. 28 Şubat davasında sona gelindi. İntikamla değil, adaletle davranarak hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. 17-25 Aralık
'ı tertip eden, 15 Temmuz
'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışan hainlerle 28 Şubat'ı planlayanlar darbe kardeşleridir. Artık hiç kimse devlet gücünü kullanarak toplumsal mühendislik yapamayacak. Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 28 Şubat rezaletinin en büyük mağdurunun millet olduğunu söyledi. Muş, "Tanklar artık Sincan'a milli iradeye değil, Afrin'de teröristlere karşı yürüyor" dedi.
Etkinlikte 28 Şubat'ı anlatan bir video gösterildi. Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 28 Şubat sürecinde yayımlanan gazete manşetlerinden oluşturulan sergiyi gezdi. Yıldırım'a Ravza Kavakcı eşlik etti. BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN 81 MİLYON OMUZ OMUZAYIZ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat darbesinin 21. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardı. 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE YAPILMIŞ SALDIRIDIR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "28 Şubat, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş, milletimizin değerlerine yapılmış bir saldırının adıdır" değerlendirmesinde bulundu. Emine Erdoğan, 28 Şubat'ın 21. yılında Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 28 Şubat, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmiş, milletimizin değerlerine yapılmış saldırının adıdır. Milli iradenin gücü ile vesayetlerin, darbelerin tarihini kapatan ülkemiz, demokratik bir düzende güçlenerek büyüyecektir. ALÇAKÇA BİR DARBEDİR
28 Şubat sürecinde başörtüsüyle Meclis'e sokulmayan eski milletvekili Merve Kavakcı'nın kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da kısa bir konuşma yaparak "28 Şubat bir darbedir. Adına post modern denilse de alçakça yapılmış bir darbedir. Diğer bütün darbeler gibi, tıpkı 15 Temmuz gibi... Asker eşlerinin lojmana bagajda girmek zorunda kaldığı bir dönemdir. MGK'nin bir numaralı düşman olarak PKK'yı değil, dindarları belirlemesidir 28 Şubat" dedi.