Ayakkabıcıdan silah atölyesine

Azez
'de
savaştan önce ayakkabı atölyesinde kalıp işleri yapan Kadir Basem (30) Suriye
'de iç savaşın başlamasının ardından mesleğini bırakarak atölyesinde kendi imkânları ile silah yapmaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır ÖSO
savaşçıları için silah yapan Basem, "Suriye'de özgürlük mücadelesi veren kardeşlerime silah yaparak destek vermeye karar verdim. Yaptığım silahlar Suriye rejimine, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DEAŞ'a ve bugün Zeytin Dalı Harekâtı'nda PYD/PKK'ya karşı kullanılıyor. Ben silahlarımı Suriye'nin özgürlüğü için yapıyorum. Bu atölyeden çıkan silahlar bir gün Suriye'ye barışı getirecek" dedi. TAMİR EDEREK YAPMAYI ÖĞRENDİ
Basem, Azez'deki 25 metrekarelik dükkânında keskin nişancı silahı olarak tabir edilen Kanas üretiyor. Silahları tamir ede ede silah yapmasını öğrendiğini anlatan Basem, "Yaptığım silahların sadece dürbünü ve elciği orijinal malzemeden oluşuyor. Diğer her şeyini bu atölyede yapıyorum. Bir silahlı yapmam 20 günümü buluyor. 2 çırağım var. Her malzemesini bu tezgâhlarda üretiyoruz. Milimetrik ayarlamalar yapıyoruz. Biraz zorlu bir süreç ama sonunda fiyatı 25 bin doları bulan silahları ben burada onda biri fiyatlara üretiyorum. Afrin'in, Suriyeli kardeşlerimin özgürlüğü için kullanılan bu silahlar benim için bir gurur kaynağı oluyor" diye konuştu.