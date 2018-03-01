Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi. Bozdağ, seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi. Bozdağ, "Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir. Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. AK Parti'nin döneminde seçimler zamanında yapılmıştır. Seçim zamanında yapılacaktır, buna alışmayanlar alışsınlar." dedi.

"BÜYÜK AHLAKSIZLIKTIR"

Bu haberi yapanlar kasıtlı haber yapıyor. TRT, mevzuat gereği küfür, alkol, sigara vs önlem alması TRT'nin görevidir. Daha önce de yaptı, şimdi de yapıyor. Diğer TV'ler de yapmalı. TRT'nin kanun yetkisini yerine getirmesini suç gibi görmek büyük bir ahlaksızlıktır.

Bekir Bozdağ'dan flaş açıklamalar

BMGK'NİN ATEŞKES KARARI

Biz kararı okuduk. Hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda vardır. Karara baktığınız zaman bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Doğu Guta, Rakka sayılıyor, başka yerler sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yoktur. İki, terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatı, Afrin bölgesindeki son teröristi etkisiz hale getirmek ve bölgede huzur barışı yeniden tesis etme hedefiyle başlatılmış ve başarıyla sürdürülmüştür ve bundan sonra devam edecektir. Bu bölgede sadece KCK YPG terör örgütüne karşı mücadele yürümemektedir, aynı şekilde DEAŞ terör örgütüne karşı da mücadele yürütülmektedir.

ABD'nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ'tır. Türkiye'nin odaklandığı terör örgütü de DEAŞ. Ama ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine mücadele yapılamaz gibi mantığı kabul etmemiz mümkün değildir. Hedeflerine göre terör örgütleri iyi kötü diye tasnif edilemez. PKK YPG KCK nasıl eli kanlı bir terör örgütüyse aynı şekilde DEAŞ da terör örgütüdür. "Benim menfaatim varsa ona karşı mücadele meşrudur, ama yoksa mücadele olmaz" Böyle şey olmaz. Biz net söylüyoruz. Zeytin Dalı harekatı bölgesinde insani ihtiyaçlara erişimde sıkıntı yaşanmamıştır. Sağlığa erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bir masum sivilin burnu dahi kanamamıştır. Böylesine hassasiyetle sürdürülen operasyonla ilgili, insani ihtiyaçlarıyla ilgili bir şey söylemek alemi kör herkesi sersem sanmaktır.

Bir kez daha söylüyoruz. Bu karar Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatını etkilemeyecektir. Kaldı ki Türkiye bu kararı memnuniyetle karşıladığını da açıklamıştır.