"Çekya'nın Müslüm tutumu babamın kemiklerini sızlattı"

Sinirli'nin oğlu İsmail Sinirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünce atılan roket sonucu babasını şehit verdiklerini, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Devletin her daim yanlarında olduğu vurgulayan Sinirli, şunları söyledi:

"Müslüm yakalanınca çok mutlu olduk, acımız biraz dindi ama tekrar serbest bırakıldığını duyunca babamızın kemikleri sızladı. Bizim de içimiz sızladı, çok acı çektik, üzüldük. Serbest bırakılmasının şokunu hala atamadım. İnşallah onun en kısa sürede yakalanıp Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilir. Teslim edilmesi durumunda da devletimizin gereken cezayı ona vermesini talep ediyoruz."

Sinirli, Çekya'nın kararının sadece kendilerini değil, tüm şehit ailelerini derinden yaraladığını belirterek, Müslüm'ün bölgede hain planlar yaptığını dile getirdi.

- "YAŞADIĞIMIZ ACILARIN SORUMLULARINDAN BİRİ SALİH MÜSLÜM"

Yaşadıkları acıların sorumlularından birisinin de Salih Müslüm olduğunu anlatan Sinirli, şöyle devam etti:

"Babam o gün sabah 09.00 sularında kalktı, kahvaltısını ailesiyle yaptı. Çok mutluydu, yüzü gülüyordu. Öğle yemeği için sebze meyve halinden gidip alışveriş yapacaktı. Gitti, alışveriş dönüşünde roket atılmış, roket bulunduğu yere düşmüş. Babamızı şehit verdik. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Vatanımıza, milletimize hiçbir zaman bu acıları yaşatmasın. Biz askerimizin, polisimizin, devletimizin her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Allah onun gücüne güç versin. Biz kendisinden razıyız."

Sinirli, Kürt kökenli olduklarını vurgulayarak, "Biz Kürt kökenli bir aileyiz ama bu Kürtlük, Türklük savaşı değil. Burada Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla hep beraber burada bir birliğiz, bir bütünüz. Kimse bu birlikteliğimizi, bütünlüğümüzü bozamaz. Her zaman ayakta duracağız, birlik ve beraberlik içinde olacağız. Dünyaya şunu ifade etmek istiyorum, hiçbir zaman bizi birbirimize düşüremeyeceksiniz. Türkiye çağ atladı." ifadesini kullandı.