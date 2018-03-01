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Darbe gecesi "telsiz dağıtın" emri veren komutan hakkında karar verildi

/'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbeciler arasında iletişimi sağlamak için, 190 adet telsizin dağıtılması emrini verdiği iddia edilen, hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla dava açılan eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 19:05
Darbe gecesi telsiz dağıtın emri veren komutan hakkında karar verildi

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında, mahkeme başkanı, sanık 'a son sözlerini sordu. , iddia edildiği gibi telsizleri dağıtma emrini vermediğini, 12 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığının direktifleri ile telsizlerin istenildiğini öne sürdü.

Kastamonu eski Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal böyle yakalanmıştı.

"KARAR AŞAMASINA GELİNDİ"

Bal, hakkındaki suçlamalarla ilgili delillerin tam olarak toplanmadığını belirterek mahkemeden delillerin toplanılması için süre istedi. Bal'ın avukatı da mahkemeden süre talep etti. Ancak, mahkeme başkanı, davada karar aşamasında gelindiğini belirterek sanık Bal'ın taleplerini reddetti.

MAHKEME KARARINDA İNDİRİM HÜKÜMLERİNİ UYGULAMADI

Karar için duruşmaya ara veren mahkeme, aranın ardından Bal'ı, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırdı. Mahkeme, kararında indirim hükümlerini uygulamadı.

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Darbe gecesi "telsiz dağıtın" emri veren komutan hakkında karar verildi
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