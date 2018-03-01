Erdoğan’a Moritanya’da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Afrika
turunun ikinci durağı Moritanya
'da büyük coşkuyla karşılandı. Novakşot Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a, havalimanından çıkışta yol boyunca ellerinde Türk ve Moritanya bayrakları taşıyan Maarif Vakfı öğrencileri ve halk sevgi gösterisinde bulundu. Yol üzerindeki dükkânlara da Moritanya'yı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Moritanyalıların, "Dik Dur Eğilme, Türkiye Her Yerde" diye Türkçe slogan atması dikkat çekti. Tekbir getirerek konvoyun önünü kesen halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan da aracından inerek selamladı. Halkın yoğun ilgisi karşısında güvenlik görevlileri de zor anlar yaşarken, Erdoğan kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Karşılamanın ardından Erdoğan ve Abdulaziz yaklaşık 1 saat baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin ve iş birliğinin yanı sıra FETÖ ile mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle ortak mücadele konuları ele alındı.
Ardından heyetler arası görüşmeye katılan Erdoğan ve Abdulaziz, iki ülke arasındaki 7 anlaşmanın imza töreninde hazır bulundu.