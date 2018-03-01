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FETÖ'nün 'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın tahliyesine savcının yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 14:05
FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısının, sanıklar Saraç ve Sır'ın tahliyesine yönelik kararın kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine ilişkin talebini üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

Mahkeme, 4. Ağır Ceza Mahkemesinin adli kontrol kararıyla Saraç ve Sır'ın tahliyesine yönelik kararının yerinde olduğunu belirterek, savcının tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması yönündeki itirazının reddine karar verdi.

21 Şubat'ta görülen duruşmada Saraç ve Sır'ın yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametgahlarına en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin adli kontrol hükümlerince tahliyelerine karar verilmişti.

İddianamede, dönemin DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün, Prof. Dr. Aytekin Sır ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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FETÖ'nün Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin dava
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