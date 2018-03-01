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Son Dakika Haberi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda gözaltısı!

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılıkça sorgulanan şüpheli, tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 18:35
Son Dakika Haberi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ilginç bir isme ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinden Denizci Astsubay Rıza Asal, gözaltına alındı.

FETÖ İÇİNDE 'ÖĞRENCİ' KONUMUNDA!

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu çıkan tespitlere göre, Rıza Asal'ın örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen konumda bulunduğu, kod adının ise 'Recep' olduğu kaydedildi.

Bir itirafçının örgütsel iltisakları hakkında bilgi verdiği ve teşhis ettiği Asal, Ankara'da talimatla gözaltına alındı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ!

Ankara'dan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli buradaki işlemleri ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edilen Rıza Asal, Nöbetçi Hakimlikçe sorguya alındı.

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Son Dakika Haberi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ gözaltısı!
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