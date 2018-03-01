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Narkotik köpeği bulamasın diye parfüm sıkmışlar!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine yakalanan araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış 34 paket 17 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik köpeği Alfa tarafından fark edilen onlarca kilo uyuşturucu maddenin zulasına parfüm sıkıldığı, bu sayede dedektif köpeğini şaşırtmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 09:09
Narkotik köpeği bulamasın diye parfüm sıkmışlar!

Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde 65 plakalı bir aracın Başkale yolu doğu tesislerinde beklediğinin tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bahse konu aracı yakaladı.

Araçta Narkotik dedektif köpeği Alfa'nın yaptığı aramada, aracın tabanına zulalanmış 34 paket halinde 17 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

KÖPEK BULAMASIN DİYE PARFÜM SIKMIŞLAR

Şüphelilerin zulaya parfüm sıkıp kolonya döktükleri, bu sayede dedektif köpeğini şaşırtmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Van'da 2018 yılı içerisinde yapılan 26 operasyonda toplam 811 kilo 903 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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Narkotik köpeği bulamasın diye parfüm sıkmışlar!
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