Narkotik köpeği bulamasın diye parfüm sıkmışlar!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde 65 plakalı bir aracın Başkale yolu doğu tesislerinde beklediğinin tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bahse konu aracı yakaladı.
Araçta Narkotik dedektif köpeği Alfa'nın yaptığı aramada, aracın tabanına zulalanmış 34 paket halinde 17 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
KÖPEK BULAMASIN DİYE PARFÜM SIKMIŞLAR
Şüphelilerin zulaya parfüm sıkıp kolonya döktükleri, bu sayede dedektif köpeğini şaşırtmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Van'da 2018 yılı içerisinde yapılan 26 operasyonda toplam 811 kilo 903 gram eroin maddesi ele geçirildi.