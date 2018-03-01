PKK propagandasından 5 yıl 11 ay hapis cezası

Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan hakkında 'PKK
terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Cumhurbaşkanı
'na hakaret' suçları kapsamında yapılan yargılama sonucu 5 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Duruşmada heyete karşı gösterdiği olumsuz tavır sebebiyle Altan hakkında indirim de yapılmadı. PKK PROPAGANDASI
Söz konusu mahkemede gerçekleştirilen yargılama bugün tamamlandı. Altan hakkında yazdığı makale ile silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı hem de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verildi. Altan'ın yine aynı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hakkında kullandığı ifadelerden dolayı 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 2 yıl 11 ay hapsine karar verildi. Altan hakkında iki suçtan verilen toplam ceza böylelikle 5 yıl 11 aya ulaştı. İNDİRİM YAPILMADI
Akın Gürlek başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanığın mahkeme heyetine karşı olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışlarından dolayı ve pişmanlık duymadığına ilişkin ifadeleri sebebiyle herhangi bir indirim de yapmadı.