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Son Dakika Haberi: 'nün 'İlkadım eyalet ablası' yakalandı

Son dakika haberi... 'da, /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün 'İlkadım eyalet ablası' Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 12:59
Son Dakika Haberi: FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası' yakalandı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'İlkadım eyalet ablası' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Derya55' kullanıcı adıyla 15 bin 891 kez giriş yaptığı belirtilen Derya E.'yi yakaladı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla 26 Şubat günü gözaltına alınan Derya E.'nin örgüte ait evler ve örgüt içi evlilik yapılmasına yönelik işler ile ilgilendiği öğrenildi. Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'nün 'İlkadım eyalet ablası' yakalandı
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