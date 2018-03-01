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Son dakika: 'da dehşet evi

 Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitede karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 19:39
Son dakika: Kartal'da dehşet evi

Olay, saat 17.00 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitedeki evde meydana geldi. Dün akşamdan beri Bülent Ö. ile eşi Hatice Ö.'den haber alamayan yakınları, oturdukları eve geldi.

Otomobillerinin evin önünde ve kapılarının kilitli olması nedeniyle çilingir çağrılarak kapı açıldı. Yakınları, ikisinin de 65 yaşında oldukları ve iki çocukları bulunduğu öğrenilen Bülent Ö. ile eşi Hatice Ö.'nün yerde yatan cansız bedenleriyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bülent Ö.'nün boğazının kesilerek, eşi Hatice Ö.'nün ise sırtından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

zanlısı olarak, çiftin psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının arandığı bildirildi.

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Son dakika: Kartal'da dehşet evi
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