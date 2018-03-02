28 Şubat zihniyetiyle mücadelemiz sürüyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Türkiye ve Gençlik" konulu söyleşide konuştu. "Yeni Türkiye" dedikleri güçlü, büyük, iddialı bir Türkiye hayali için çalıştıklarını belirten Bilal Erdoğan özetle şunları söyledi: Tükiye'de son 15 yıldır iktidarda olan, inançlarıyla ve halkıyla barışık, alnı secdeye giden, değerlerine bağlı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kadrolar; dünyanın en büyük projelerini hayata geçirirken, sınırının ötesinde çok ciddi askeri operasyonlara girişirken, dünya beşten büyüktür diyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan haksız düzene bayrak kaldırırken bu ekibe yobaz diyenler Allah aşkına ne yapmışlar. Dün 28 Şubat'tı. O zihniyet 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyetin ta kendisi. Bugün bizler bu zihniyetle mücadele ediyoruz. 15 yılda bu zihniyetin geri götürülmesi ve bitirilmesi noktasında ciddi mesafe aldığımıza inanıyorum. 28 Şubat'ın 21. yılını dün geride bıraktık. Bu zihniyetin ne kadar karanlık olduğunu anlayın diye söylüyorum. Bugün bu bitmiş bir zihniyet değil. Bununla mücadele vermemiz gerektiği için söylüyorum.

'TUĞAMİRAL SİVİLLERE ATEŞ EDİYORDU'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında tanık ifadeleriyle devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş Mahmut Demir, olay tarihinde Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Merkezi'nde görev yaptığını söyledi. Demir, sanık eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün, Albay Cengiz Aydın'a "Tatbikat bu" dediğini duyduğunu ifade etti. İlerleyen saatlerde darbecileri protesto için toplanan vatandaşların karargaha girdiklerini gördüğünü belirten Demir, "Bunun üzerine komutanlarımız bize silah alıp olay yerine gitmemizi emretti. Silah alıp komuta katına çıkınca Tuğamiral Sinan Sürer ve Binbaşı Abdürrahim Aksoy sivil halka ateş ediyordu" dedi.