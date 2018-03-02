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9 terörist etkisiz hale getirildi

'de helikopteri terör mevzilerini vurdu: 9 terörist öldürüldü.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 09:10
9 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda, helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, 'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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9 terörist etkisiz hale getirildi
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