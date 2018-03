Aydın merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir Muğla ve Aydın illerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yaklaşık 3 aydır yaptığı çalışmalar neticesinde haklarında yeterli delil elde edilen şüphelilerle ilgili yapılan 16 ara yakalamada gözaltına alınan 37 şüpheliden M.A., E.Ş., B.Ş., M.P., B.E., H.İ., ve S.A. isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan çeşitli zamanlarda işlem yapılan 30 şüpheli ve bu şüphelilerle bağlantılı olarak uyuşturucu madde imal ve de ticareti suçunu işledikleri belirlenen Aydın'ın Didim ilçesinde 5, İzmir ve Muğla'da 1'er olmak üzere 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 180 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 2 adet tabanca ve tabancalara ait mühimmat, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.S., T.C., M.E., U.C., E.T., H.Ö. ve B.Y isimli şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden T.C., Ö.S., U.C. ve E.T., tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.