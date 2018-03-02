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Aydın merkezli 3 ilde yapılan operasyonunda 4 tutuklama

Aydın merkezli olarak ve ’da daha önce 7 kişinin tutuklandığı ticaretiyle mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 2.3.2018 11:49
Aydın merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin , ve Aydın illerinde madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yaklaşık 3 aydır yaptığı çalışmalar neticesinde haklarında yeterli delil elde edilen şüphelilerle ilgili yapılan 16 ara yakalamada gözaltına alınan 37 şüpheliden M.A., E.Ş., B.Ş., M.P., B.E., H.İ., ve S.A. isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında bulundurmak ve kullanmak suçundan çeşitli zamanlarda işlem yapılan 30 şüpheli ve bu şüphelilerle bağlantılı olarak uyuşturucu madde imal ve de ticareti suçunu işledikleri belirlenen Aydın'ın Didim ilçesinde 5, İzmir ve Muğla'da 1'er olmak üzere 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 180 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 2 adet tabanca ve tabancalara ait mühimmat, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.S., T.C., M.E., U.C., E.T., H.Ö. ve B.Y isimli şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden T.C., Ö.S., U.C. ve E.T., tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Aydın merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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