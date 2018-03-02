Bahçeli'den flaş Afrin mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temasın akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanın şehit olduğunu, 13 kahramanın da yaralandığını, Özgür Suriye Ordusu mensuplarından da şehit ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Türk milletinin bağrına taş bastığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir."

Bahçeli, Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik haklarının cesurca müdafaa edildiğini vurgulayarak, bundan dönüş olmadığını, gemilerin yandığını kaydetti.

"YERYÜZÜNÜN ŞEYTAN İŞ BİRLİKÇİLERİDİR"

Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru ve haklı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan iş birlikçileridir. " ifadesini kullandı.

Zorlu bir coğrafyaya sahip Afrin'in iklim şartlarının mücadelenin aleyhine olduğuna işaret eden Bahçeli, "Buna rağmen, Allah'a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibarıyla Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Afrin'in stratejik noktaları olan güney batıdaki Cinderes, batıdaki Raco, kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alanın insansız hava araçlarıyla tespit edilip, topçu bataryalarıyla vurulduğunu bildirdi.

2 BİN 300'E YAKIN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bahçeli, bugüne kadar 2 bin 300'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti.

Afrin'de meskun mahal operasyonlarının bu sabah Raco'da başladığını, Cinderes'in muhasara altına alındığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"ŞEHADET ŞERBETİNDEN İÇMEYE KALBİ VATAN SEVGİSİYLE ÇARPAN HERKES, HEPİMİZ VARIZ, KUŞKU YOK HAZIRIZ"

"Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız.

Afrin'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz."

Bahçeli, terör örgütü YPG'nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtmasını, Türkiye'ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallamasını "garabet" olarak niteledi.

"Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir." ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayette olduğunu kaydetti.

Bahçeli, gücü ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülkenin, Türkiye'nin terörizmle mücadelesini söndüremeyeceğini, bağımsızlık ve beka mücadelesinden milleti döndüremeyeceğini vurguladı.

"YILANIN BAŞI YUVASINDA KESİLMELİDİR"

Bahçeli, Afrin'de son hain imha edilinceye, güney sınırları emniyete alınıncaya kadar milli infialin enerjisinin düşmeyeceğinin altını çizdi.

Menbiç ve Fırat'ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa Türkiye'nin orada olması, kaynağında canileri etkisiz hale getirmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılanın başı yuvasında kesilmelidir. Dostun ve düşmanın birbirine karıştığı bugünkü zaman diliminde, herkes hesabını buna müzahir yapmak durumundadır.Türk milleti tarih boyunca varlığının ve hayati çıkarlarının bedelini ödeye ödeye bugünlere gelmiştir. Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur. Yurdumuz bellidir, tavizi yoktur. Devletimiz bellidir, tereddüt yoktur. Her şehit, bekamızın hisarına harç karan, istikbalimizin ufkunu tertemiz kanıyla açan iman ve ahlak kahramanıdır. Onlar ki kıyamet günü şefaatçiler arasında yer alacaklardır. Türk milleti fedakarlıkta sınır tanımadığı sürece, hainlere hayat haram olacak, teröristler tutunacak çürük dal bile bulamayacaklardır. İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır. Allah kahramanlarımızı korusun, Türk milletini ve Türkiye'yi sonsuza kadar var kılsın. 'Amin' diyelim, aminlerle manevi kalkanımızı kaldırıp beka ruhuyla istikbale uzanalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin, silah arkadaşlarının, sevdiklerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum."